نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القاهرة يعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ م.

وأكد مدير المديرية، في تصريحات خاصة، أنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة نهاية الاسبوع الجاري، على أن تعلن بالمدارس في اليوم التالي من اعتمادها .

واضاف مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، أنه سيقوم بعرض النتيجة كاملة على محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، نهاية الأسبوع لاعتمادها، وإعلان أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة، قائلا، "النتيجة انتهت وفي انتظار اعتماد المحافظ".

وكانت انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب، الشهادة الإعدادية يوم 23 مايو الجارى، ويحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول ومن ثم فإن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.