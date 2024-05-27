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التعليم تعلن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2024 اليوم على موقع الوزارة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الإثنين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات من خلال الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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