نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2024 اليوم على موقع الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الإثنين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات من خلال الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.