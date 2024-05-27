نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز 4 طلاب فى مسابقة تحدى القراءة العربى بدورتها الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل 4 طلاب للمرحلة النهائية فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى جمهورية مصر العربية في دورته الثامنة وهم: أحمد حنفى من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وسلمى حازم محمد من مدرسة المتفوقات فى العلوم والتكنولوجيا وهنا مصطفى خلاف، ومحمد عادل محمد عويضة، بالصف الثالث الابتدائي، على أن يتم اختيار أحدهم للمشاركة فى المسابقة بدولة الإمارات العربية.

وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال احتفالية إعلان الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي، إن هناك انجازات كبيرة لمسابقة تحدى القراءة العربى خلال 8 سنوات، فقرأت 50 كتابا هو دافع كبير لحب القراءة حيث أن القراءة هى الطريق نحو التقدم، وهناك اهتمام حقيقى تستهدف اكتشاف المواهب والنشء، قائلة: تحدى القراءة العربى حلم كبير أطلقت الشيخ محمد بن راشد رئيس دولة الإمارات العربية ودعم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

ويشهد الحفل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وصالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم.

ينظم الحفل وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

تحدي القراءة العربي حقق في دورته الثامنة أرقامًا غير مسبوقة، تمثلت بمشاركة 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، بزيادة تبلغ 13.7%، مقارنة بالمشاركين في الدورة السابعة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرف ومشرفة قراءة.

مكافآت قيمة

وينال الفائز بلقب تحدي القراءة العربي في ختام التصفيات النهائية بدبي، على جائزة تصل قيمتها إلى 6.4 مليون جنيه لمواصلة توسيع مداركه ومتابعة تحصيله العلمي والمعرفي، كما يحصل الفائز على لقب تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على جائزة قيمتها 2.5 مليون جنيه.

ويمنح تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، جائزة قيمتها 12.8 مليون جنيه للمدرسة المتميزة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز إمكانات المدرسة الفائزة باللقب للاستثمار في تكريس مفهوم القراءة عادة يومية لدى الطلبة ومواصلة رفع مستوياتهم العلمية والمعرفية.

ويحصل الفائز بلقب "المشرف المتميز"، على جائزة قيمتها 3.8 مليون جنيه لمواصلة عطائه في تمكين أجيال المستقبل من مهارات القراءة والمطالعة والاستفادة من الكتب واختيار أكثرها قيمة.

فيما ينال الفائز بلقب بطل الجاليات على جائزة تبلغ قيمتها 1.2 مليون جنيه، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

أكبر تظاهرة قرائية في العالم

ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.