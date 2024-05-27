رئيس الوزراء: الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة بمبالغ كبيرة للتخفيف عن المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 06:35 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة بمبالغ كبيرة للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف مدبولي خلال زيارة أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، أن الدولة حرصت على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة، وأن أكثر من 60 بالمائة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن مصر تشهد سنويا نسبة نمو سكاني كبيرة وذلك يتطلب تقديم العديد من الخدمات.

وأشار إلى أن الدولة تدعم ملف المواد البترولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار.

استمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع ونسب المنتج المحلي المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.