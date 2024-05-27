رئيس الوزراء: زيادة الدعم في الموازنة الجديدة بنسبة 20% عن العام المالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 06:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب.

وأضاف 'مدبولي'، خلال جولته اليوم بمحافظة الاسكندرية لتفقُد عددٍ من المشروعات الصناعية، المذاعة عبر فضائية 'اكسترا نيوز'، اليوم الإثنين، أن زيادة الدعم في الموازنة الجديدة بنسبة 20% عن العام المالي السابق.

وأوضح: 'زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%'، مضيفًا أنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية، بمدينة 'برج العرب الجديدة'.