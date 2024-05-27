مدبولى يشيد بالأعمال المنفذة بمجمع صواري.. ويوجه بتكثيف النشاط للإنجاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 06:36 مساءً - في ختام جولته بمحافظة الإسكندرية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة التجمع العمراني "صواري" بمنطقة غرب كارفور لتفقد المشروع، وكان في استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة.



وفي مستهل جولته التفقدية بالمشروع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الإسكان حول المشروع ومكوناته، الذي أشار إلى أن هذا المشروع، والذي تبلغ مساحته 419.74 فدان، يهدف إلى توفير أنماط متنوعة من الإسكان، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية، كما يهدف إلى المساهمة في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عاصم الجزار أن العمل يتم في هذا المشروع من خلال محورين، يتمثل المحور الأول في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.



وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن المحور الثاني يتمثل في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبني المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين لتنمية مساحة 300 فدان بأرض التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.