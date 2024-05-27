نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن تفاصيل تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن موسى، مدير المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة، إن المدارس انتهت من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ٢٠٢٤ م، لافتا إلى أنه في انتظار تعليمات وزارة التربية والتعليم للإعلان الإلكتروني للنتيجة.

واضاف مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، في تصريحات خاصة، أن تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام تم أول بأول، قائلا، "تصحيح الأسئلة المقالية يتم اليوم بيومه".

وكانت قد وجهت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة، بتصحيح امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام يوميًا أولا بأول على أن يتم إعلان النتائج فى المدارس بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، مشددة على مراعاة الدقة والموضوعية فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات لحصول كل طالب على حقه.

وحددت المديرية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن مجموع الصف الأول الثانوي العام 280 درجة وأيضا الصف الثانى الثانوى وتوزع بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى.