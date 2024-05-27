نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعلن عن خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكليفه لوزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا على مدار أربع سنوات.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين عقب جولته بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أن الخطة الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل دخلًا.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة مشابهة على مدار السنوات الأربع الماضية، لكن الأزمات العالمية أثرت على التنفيذ.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لا يمكنها تحمل تكلفة الدعم إلى الأبد، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الدعم بالموازنة الجديدة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما أوضح أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، حيث يذهب 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر لإنتاج الكهرباء.