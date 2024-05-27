نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: مشاركة 16 مليون طالب بمسابقة تحدي القراءة أمر أسعدني لتحقيق رؤية مصر 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن ما يحدث يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تؤكد على تقديم تعليم متميز يكون التلميذ معتز بذاته يقبل التعددية قادر علي التنافسية، قائلا: "فعندما أجد أكثر من 16 مليون طالب مشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي من إجمالي 25 مليون طالب، أي بنسبة 65% من الطلاب مشاركين في المسابقة، فهذا أمر يسعدني".

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن الوزارة لديها خطة استراتيجية مبنية على 3 برامج للحكومة أولها بناء الإنسان، فلم يعد الهدف من التعليم هو تحصيل الدرجات، فلم يعد هذا هو الهدف الأكبر.

وأكد الوزير أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى للجميع، والبعد الآخر في برنامج عمل الحكومة هو التعليم من أجل التشغيل، والبرنامج الثالث هو الانتماء والولاء وحماية الأمن، واللغة هي الحماية الأكبر لذلك، والاستعمار أول ما يشتغل يعمل على طمس اللغة، ولكننا أول من نعلم الاستعمار اللغة العربية.



ويشهد الحفل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وصالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم.

ينظم الحفل وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

تحدي القراءة العربي حقق في دورته الثامنة أرقامًا غير مسبوقة، تمثلت بمشاركة 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، بزيادة تبلغ 13.7%، مقارنة بالمشاركين في الدورة السابعة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرف ومشرفة قراءة.

مكافآت قيمة

وينال الفائز بلقب تحدي القراءة العربي في ختام التصفيات النهائية بدبي، على جائزة تصل قيمتها إلى 6.4 مليون جنيه لمواصلة توسيع مداركه ومتابعة تحصيله العلمي والمعرفي، كما يحصل الفائز على لقب تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على جائزة قيمتها 2.5 مليون جنيه.

ويمنح تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، جائزة قيمتها 12.8 مليون جنيه للمدرسة المتميزة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز إمكانات المدرسة الفائزة باللقب للاستثمار في تكريس مفهوم القراءة عادة يومية لدى الطلبة ومواصلة رفع مستوياتهم العلمية والمعرفية.

ويحصل الفائز بلقب "المشرف المتميز"، على جائزة قيمتها 3.8 مليون جنيه لمواصلة عطائه في تمكين أجيال المستقبل من مهارات القراءة والمطالعة والاستفادة من الكتب واختيار أكثرها قيمة.

فيما ينال الفائز بلقب بطل الجاليات على جائزة تبلغ قيمتها 1.2 مليون جنيه، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

أكبر تظاهرة قرائية في العالم

ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.