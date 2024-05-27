رئيس الوزراء: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 07:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن فاتورة الدعم العام المقبل 636 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع ما يتردد عن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي.

وأضاف أن هذا الرأي يحتاج أن يتم دراسته وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن وبنهاية 2024 يجب أن يكون هناك تصور لتحويل الدعم إلى نقدي وفقًا لضوابط وإذا تم التوافق سيتم تطبيقه من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لـ رئيس مجلس الوزراء للحديث عن بعض الملفات الهامة المتعلقة بعمل الحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أجرى اليوم الاثنين جولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية لتفقُد عددٍ من المشروعات الصناعية.