خبير لـ dmc: أمريكا وفرت أكبر دعم سياسى وعسكرى ودبلوماسى لإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 11:26 مساءً - تحدث محمد مرعى، كبير الباحثين بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تصعيد الإحتلال الإسرائيلى والقيام بالاعتداء وحرق مخيمات الإيواء برفح الفلسطينية، قائلا: "أمريكا وفرت أكبر دعم سياسى وعسكرى ودبلوماسى لإسرائيل لم تقدمه لأى دولة من قبل، لافتا إلى أن رد أمريكا على ما تم من مجزرة فى مخيمات الإيواء غريب.

وأضاف محمد مرعى خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن الإدارة الأمريكية لا تزال حتى الآن تدرس إذا كانت إسرائيل خالفت الخط الأحمر أم لا، متعجبا من ردها بعد حرق مخيمات الأهالى بمن فيها.

وأكد محمد معرى أن الموقف الأمريكى أمام اختبار كبير أمام الأطراف الدولية والأقليمية، حتى إن قرار محكمة العدل الدولية لاقى انتقادا من الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلا هل حرق أكثر من 45 مدنى داخل خيام الإيواء لم يعد خرقا للخط الأحمر من جانب الاحتلال؟.

وأشار إلى أن نتنياهو نجح فى سحب أمريكا فى دعم مواقفه المتطرفة، موضحا أن إسرائيل أصبحت فى عزلة دولية، والجميع يعلم أن أمريكا هى من وفرت الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بذلك، مشددا على أن هناك مسار لانفجار المنطقة ومسار آخر أن أمريكا لديها من كروت الضغط.