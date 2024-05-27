بالمستندات.. بيراميدز يخاطب الزمالك للحصول على مكافآت الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 11:26 مساءً - أرسل نادي بيراميدز خطابين رسميين لنظيره نادي الزمالك يطلب فيهما قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، بعد حصول النادي الأبيض على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد نادي بيراميدز في خطابه الأول بأنه طبقا إلى أحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في 2022/9/14، فإننا نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافآت المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي، مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بنبيل دونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، 3 ملايين و420 ألف جنيه مصري.وفي الخطاب الثاني، أكد بيراميدز، أنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في 2024/1/31، نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافأة المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي مبلغ مليون جنيه مصري وذلك مكافأة تحقيق الكونفدرالية بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مليون و140 ألف جنيه.

خطاب نادى بيراميدز للزمالك

خطاب بيراميدز للزمالك