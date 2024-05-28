يوسف الحسينى: نتنياهو عدو متطرف وقاتل وعنصرى ودموى ويتعمد إحداث المذابح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 12:32 صباحاً - تحدث الإعلامى يوسف الحسينى، مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، عن محرقة الخيام فى رفح الفلسطينية، قائلا:" ما حدث محرقة ضد شعب أعزل، من عدو متطرف وقاتل وعنصرى ودموى ويتعمد إحداث المذابح".

وأضاف يوسف الحسينى خلال الحلقة، أن ما حدث فى مخيم النازحين أمس حدث عمدى، موضحا أن المخيم يضم أكثر من 75% من أطفال ونساء وعجائز، حيث استشهد 66 فلسطينى، ونتنياهو يجسد صورة أبشع من هتلر، وحكومته هى صورة أكثر بشاعة وعنفا وقد تكون أكثر انحطاطا من أى شكل من أشكال الحكم النازى اللى قرأناه عنه قبل 45.

تابع الحسنى، بنيامين نتنياهو بتحركاته وحكومته المتطرفة أدوا إلى مقتل عدد لا بأس به من أسراه، وهو الذى يقتل أسراه وليس المقاومة، وهو المتسبب الأول وقد يكون الوحيد عن كل ما يحدث على الأراضى الفلسطينية، وحتى فى داخل دولته المزعومة.