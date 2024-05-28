هانى لبيب لـ قصواء: مصر تتبع سياسة حكيمة فى التعامل مع القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد الكاتب الصحفى هانى لبيب، أن المنطقة ملتهبة والصراع الدائر ربما لم نشهده من قبل، كما نجد أن الصراع يتغير يوميا فى كل وقت، ولذا نحتاج فكرة الحكمة والهدوء، ودائما الدولة المصرية متزنة فى هذا الأمر.

وأضاف هانى خلال استضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن أكبر معاهد استمرت هى معاهدة كامبد ديفيد للسلام، ومن أصعب الأشياء هى قرارات الحرب لأن قرارات الحرب مدمرة لدول.

ولفت لبيب إلى أن مصر متبعة سياسة حكيمة فى التعامل مع القضية الفلسطينية ومع الصراع الفلسطينى الإسرائيلى من جهة، ومن جهة أخرى عندما يحدث صدام أو أزمات أو اختلاف فى وجهات النظر أو أى شيء على الحدود تأثر السلامة والسلم والأمان للشعوب، ومن السهل التصعيد.

تابع هانى لبيب، أتمنى من الناس ألا تنجرف وراء العواطف المتشددة بأننا ندخل فى حرب ونقوم بضرب الكيان، مؤكدا أن قرار الحرب ليس بالقرار السهل.