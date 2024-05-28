نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حريات الصحفيين” تطالب بالعفو عن “طنطاوي” وإطلاق سراح كل الزملاء المحبوسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، متابعتها الحكم القضائي الصادر بحبس الزميل الصحفي أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق لمدة عام في اتهامه بتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بغير الطرق الرسمية.

وأعلنت لجنة الحريات احترامها لأحكام القضاء، فإنها تطالب السلطات المعنية، وتناشدها لإصدار قرار بالعفو عنه، كما تجدد مطالبها بإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزميلين محمد إبراهيم رضوان (أكسجين)، وعلياء نصر الدين المحبوسين بأحكام قضائية.

وقالت اللجنة أن هذه المطالب، هي التي سبق وأكّدتها النقابة سواء في البيانات الصادرة عنها، أو في المخاطبات الصادرة للجهات المعنية، أو في الطلبات، التي قدمها نقيب الصحفيين خالد البلشي للحوار الوطني.

وأكدت اللجنة أنه في ظل الظروف الدولية، التي تحيط بمصر، فإن قرارات العفو والإفراج عن الصحفيين، وكل سجناء الرأي من المواطنين المصريين سيكون لها مردود بالغ الأهمية، وأثر إيجابي على تماسك الجبهة الداخلية، وهو ما يسعى له كل مواطن مصري في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ الوطن.