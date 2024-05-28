نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “البلشي” يطالب بإغلاق ملف الصحفيين المحبوسين.. ويصفه بـ "المؤلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه لا سبيل لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحيق بمصر، خاصة في ظل عدوان وحشي على أشقائنا بالقرب من الحدود المصرية، والذي وصل اليوم إلى استشهاد أحد جنودنا البواسل، إلا تماسك مبني على إرساء قواعد الحرية والديمقراطية، وإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال العام، وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في ظل هذه الظروف، وبعد صدور الحكم اليوم بحبس الزميل الصحفي والسياسي أحمد طنطاوي لمدة عام، في اتهامه في القضية المعروفة بتحرير توكيلات الرئاسة بغير الطرق الرسمية، لا يسعنا ونحن نؤكد احترامنا لأحكام القضاء، إلا مطالبة الرئيس بالعفو عن طنطاوي، وكل افراد حملته”.

وجدد نقيب الصحفيين، مطالب النقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، والعمل معًا لإغلاق ما وصفه بـ "الملف المؤلم".