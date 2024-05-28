الرئيس السيسى يصل إلى بكين فى زيارة دولة للصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:25 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء, إلى العاصمة الصينية بكين, تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج" للقيام بزيارة لدولة لجمهورية الصين الشعبية.

وتتضمن الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسى ونظيره الصيني شى جين بينغ , ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية, حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات, تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتشمل المباحثات كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك, وعلى رأسها الحرب في غزة, وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة, بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسى برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة, حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر, في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا, من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ستتضمن الزيارة أيضا حضور الرئيس السيسى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 مايو الجاري, بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب, والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.