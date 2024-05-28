نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من أمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أوضحت الأرصاد في بيانها أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض اعتبارًا من اليوم، لتعود إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، مما يسود أجواء معتدلة على كافة أنحاء البلاد.

كما حذرت الأرصاد من فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024: