تباطؤ حركة الخط الأول للمترو بسبب سقوط لوحة إعلانية على القضبان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:29 صباحاً - تسبب سقوط لوحة اعلانية على سكة مترو الأنفاق بالخط الأول، من أعلى كوبرى أكتوبر، فى تباطئ حركة القطارات، وهو تسبب فى ظهور ازدحام ببعض المحطات.

وفى السياق، تعمل وزارة النقل على تطوير وسائل النقل في مصر وعلى رأسها خطوط المترو، وفى مقدمتها الخط الأول للمترو نظرا لعمله منذ سنوات دون تجديد، ويجرى الأن تصنيع 55 قطار مكيف للعمل على الخط الأول للمترو من حلوان للمرج .

ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلهم بشكل تجريبى بالخط الأول للمترو، حيث ينقل الخط حاليا حوالي 1.3 مليون راكب يوميا ومخطط ان ينقل بعد تطويره حوالي 2 مليون راكب يوميا.

والخط الأول للمترو هو أول مترو انفاق في افريقيا والعالم العربي ، ومن اهم مميزات هذا المشروع العملاق انه يسهل الحركة المرورية ويحد من حوادث المرور، ويشكل الخط الأول لمترو الأنفاق العمود الفقري لشبكة خطوط المترو بالقاهرة الكبرى حيث يمر بأكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية، وتم إنشاء الخط عن طريق ربط خط سكة حلوان جنوبا مع خط سكة حديد المرج في الشمال الشرقي لمدينة القاهرة بواسطة نفق يمر أسفل وسط المدينة. ويبلغ طول الخط 44 كم ويشمل 35 محطة كما يبلغ طول الجزء النفقي 4.5 كم متضمنا 5 محطات تحت الأرض

ويمتـد الخط الاول من محطـة حلوان حتى المرج الجديدة بطول 44 كـم منهـا 4.7 كم مسار نفقي وإجمالي 35 محطـة منهـا 5 محطات نفقيه وتــم تنفيذ الخط وافتتاحه على ثلاث مراحـل .

محطات الخط الأول للمترو:

1 حلوان

2 عين حلوان

3 جامعة حلوان

4 وادي حوف

5 حدائق حلوان

6 المعصرة

7 طرة الأسمنت

8 كوتسيكا

9 طرة البلد

10 ثكنات المعادي

11 المعادي

12 حدائق المعادي

13 دار السلام

14 الزهراء

15 مار جرجس

16 الملك الصالح

17 السيدة زينب

18 سعد زغلول

19 السادات – تبادلية مع الخط الثانى للمترو - ميدان التحرير

20 ناصر – تبادلية مع الخط الثالث للمترو

21 عرابي

22 الشهداء - تبادلية مع الخط الثانى – ميدان رمسيس

23 غمرة

24 الدمرداش

25 منشية الصدر

26 كوبري القبة

27 حمامات القبة

28 سراي القبة

29 حدائق الزيتون

30 حلمية الزيتون

31 المطرية

32 عين شمس

33 عزبة النخل

34 المرج

35 المرج الجديدة