نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر شديدة تضرب وسط وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظات وسط وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تشهد موجة طقس شديد الحرارة، تصل ذروتها اليوم الثلاثاء.

وفقًا لتقرير تفصيلي صادر عن الهيئة، فإن الكتل الهوائية الصحراوية ذات الحرارة العالية هي السبب الرئيسي في هذه الموجة الحارة.

درجات الحرارة اليوم في وسط الصعيد

- الفيوم: العظمى 33، الصغرى 21

- بني سويف: العظمى 34، الصغرى 21

- المنيا: العظمى 34، الصغرى 22

- أسيوط: العظمى 36، الصغرى 22

- سوهاج: العظمى 38، الصغرى 23

درجات الحرارة اليوم في جنوب الصعيد

- قنا: العظمى 41، الصغرى 24

- الأقصر: العظمى 42، الصغرى 24

- أسوان: العظمى 43، الصغرى 22

- الوادي الجديد: العظمى 39، الصغرى 22

- أبو سمبل: العظمى 43، الصغرى 24

درجات الحرارة اليوم في جنوب سيناء والبحر الأحمر

- شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 27

- الغردقة: العظمى 39، الصغرى 28

- سفاجا: العظمى 40، الصغرى 27

- مرسى علم: العظمى 40، الصغرى 28

وأضافت الهيئة أن الطقس المشمس على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في جنوب ووسط الصعيد بين 39 إلى 42 درجة خلال ساعات النهار.