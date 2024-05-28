مترو الأنفاق : حدوث عطل مفاجئ نتيجة سقوط لوحة إعلانات بمحطة غمره...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبرى أكتوبر ، الأمر الذى أدى الي عطل فنى فى احد القطارات وتم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة ، وتم فصل التيار الكهربائي من ٢٥ دقيقةالى ٣٠ دقيقة ، وتوقف حركة القطارات فى منطقة غمرة فقط ، لحين رفع اللوحة الإعلانية ، و إعادة تشغيل التيار الكهربائي و وانتظام الحركة فى جميع المحطات .

مؤكدأ أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم رفع اللوحة الاعلانية وعودة حركة القطارات ، وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لإمتصاص أى زحام .

و تم التحفظ على اللوحة الإعلانية التى سقطت لحين البحث عن الشركة المسئولة عنها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .