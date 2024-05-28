نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2024 بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، عن بدء توزع بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024، بالمدارس، اليوم الثلاثاء، لتوزيعها على الطلاب، استعدادًا للامتحانات التي تنطلق 10 يونيو المقبل، وبناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، أمس الاثنين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.