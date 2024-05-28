نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترو الأنفاق يكشف سبب تعطل قطارات الخط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبري أكتوبر.

وقالت الشركة، في بيان، إن الأمر أدى إلى عطل فني في أحد القطارات وتم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة.

وتم فصل التيار الكهربائي من ٢٥ دقيقة إلى ٣٠ دقيقة، وتوقف حركة القطارات في منطقة غمرة فقط، لحين رفع اللوحة الإعلانية، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي وانتظام الحركة في جميع المحطات.

وعلى الفور، انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم رفع اللوحة الإعلانية وعودة حركة القطارات، وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أي زحام.

وتم التحفظ على اللوحة الإعلانية التي سقطت لحين البحث عن الشركة المسئولة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.