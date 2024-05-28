عودة حركة المترو لطبيعتها بالخط الأول.. والدفع بقطارات لامتصاص الزحام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 12:32 مساءً - عادت حركة قطارات مترو الأنفاق بالخط الأول لطبيعتها، حيث تم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لإمتصاص أى زحام بالمحطات، وذلك بعد إصلاح العطل بالخط، بسبب سقوط لوحة اعلانية من أعلى كوبرى أكتوبر.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبرى أكتوبر ، الأمر الذى أدى الي عطل فنى فى احد القطارات وتم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة.

كما تم فصل التيار الكهربائي من 25 دقيقة الى 30 دقيقة ، وتوقف حركة القطارات فى منطقة غمرة فقط ، لحين رفع اللوحة الإعلانية ، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي و وانتظام الحركة فى جميع المحطات .

وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم رفع اللوحة الاعلانية وعودة حركة القطارات، وتم التحفظ على اللوحة الإعلانية التى سقطت لحين البحث عن الشركة المسئولة عنها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .