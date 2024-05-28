نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو هشيمة داعما القوات المسلحة: كلنا خلف رجال الجيش المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب رجل الأعمال والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "X” يدعم فيها القوات المسلحة المصرية في مهمتها القومية لحماية الوطن وحدوده وأمنه القومي.

وقال "ابو هشيمة" في التغريدة: "ستظل القوات المسلحة المصرية حصننا الآمن.. كلنا خلف رجال الجيش المصري البواسل في مهمتهم الكبيرة لحماية الوطن وحدوده وأمنه القومي".