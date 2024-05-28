نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة

بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بينهم، وبرعاية الإمام الأكبر أ. د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، و أ. د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأ. د/ شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق القافلة إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (22 – 23 ذو القعدة 1445هـ)، الموافق(30- 31/5/2024م)،، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنان من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الحقوق المتعلقة بالمال "، وذلك على النحو التالي: