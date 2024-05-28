مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى تشاركان بفعاليات بورصة السياحة العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 01:32 مساءً - شارك وفد رفيع المستوى يضم الهندي يحيى زكريا رئيس الشركة القابضه لمصر للطيـران والمحاسب مجدى إسحاق شركه ميناء القاهرة الجوى ورئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجويه ورئيس القطاع التجارى ورئيس قطاع السياحه ( الكرنك) بشركه مصر للطيران للخطوط الجويه.

وتأتى مشاركه مصر للطيران وميناء القاهره الجوى لأول مرة فى فعاليات بورصة السياحة العالمية بالصين ITB China والمقام بمدينة شنغهاي خلال الفتره من 27 و حتى 29 مايو الجاري بمركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات.

هذا وتشارك مصر للطيـران في المعرض بجناح ذي تصميم مميز مزود بشاشات تفاعلية لعرض أبرز العروض والأنشطة وأحدث وجهات مصر للطيران.

وخلال فاعليات المعرض الذي لاقى حضور كبير من شركات السياحة والسفر والطيران وعدد من المنظمات الحكومية العاملة في مجال السياحة، وبمشاركة مكاتب مصر الطيران في بكين وجوانزو وهانزو وشنغهاى، حيث التقى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران و رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى بمدير مطار شنغهاي، وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين مطار القاهرة الدولى ومطار شنغهاي والتي تنص على تطوير أعمال الركاب والشحن ودعم خطوط نقل الركاب والبضائع بين القاهرة وشانغهاي، بالإضافة إلى دعم عمليات الشحن الجوي لرحلات الركاب ، وتعزيز تجربة ركاب الترانزيت في مطارات الطرفين.

يجيء ذلك فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدني على تعزيز مشاركة قطاع الطيران المدنى المصرى في المعارض والمحافل الدولية المتعلقة بالسياحة والسفر والتى تسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والتعرف على التقنيات الحديثة فى هذا المجال ، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع شركات الطيران العالمية والمؤسسات المعنية بتطوير قطاع الطيران .. واتفق الطرفان على القيام بحملات تسويقية مشتركة وعقد اجتماعات منتظمة للإعلان عن سوق الطيران بين القاهرة وشنغهاي معًا وتعزيز الخدمة الجوية لرحلات الركاب الحالية عبر القنوات الإعلامية الخاصة والنشرات الإخبارية.

كما اتفقا على تبادل المعلومات والرؤى النوعية والكمية للسوق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات على مستوى العاملين وتدريبهم للارتقاء بالمستوى الفني والإداري.

كما شهد أيضًا جناح مصر للطيران توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة Dongli Group إحدى أكبر الشركات المتخصصة في حجز التذاكر بالصين، وكذا مع شركة Meiya air Service أكبر وكيل سياحي في الصين لتصبح وكيلا لشركة مصر للطيران في نطاق جمهورية الصين.

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر لعرض أحدث خدمات مصر للطيـران وخطوط الطيـران الجديدة التـي ستطلقها قريباً بغرض التـرويج للمقصد المصري الذي يجذب سنوياً أعداداً هائلة من سائحي العالم لتكون مصر الوجهة المفضلة لديهم دائماً عند السفر.

هذا بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لقطاع السياحة (الكرنك) من خلال عقد العديد من اللقاءات مع كبـرى شركات السياحة والسفر ومنظمـي الرحلات بالصين وذلك لعرض أحدث برامج السياحية والعروض الترويجية المختلفة.

وفى هذا السياق أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الصين تعد واحدة من أكبر الأسواق السياحية في العالم، ومشاركة مصر للطيران في معرض ITB China يتيح لها فرصة الوصول إلى عدد كبير من العملاء ووكلاء السياحة والسفر والترويج للوجهات السياحية المصرية لجذب المزيد من السياح الصينيين إلى مصر فضلًا عن بناء شراكات جديدة .

ومن جانبه، أضاف رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن مصر للطيران تستهدف السوق الصيني بشكل خاص حيث تم افتتاح مؤخرا خط طيران بين القاهرة/شنغهاي لتلبية الطلب المتزايد على السوق الصيني، حيث من المخطط أن تصل عدد نقاط مصر للطيران إلي الصين إلى 6 نقاط بحلول عام 2028.

وشهد جناح مصر للطيران إقبالاً كبيراً من زوار المعرض لبحث التعاون المشترك في مجال السفر والسياحة ضمن السوق الصينية المتنامية، كما قامت الشركة بإجراء قرعة علنية لزوار الجناح للفوز بتذكرتي سفر ونماذج طائرات مصر للطيران والعديد من الهدايا التسويقية الأخرى التي جذبت العديد من الزائرين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر للطيـران تقوم بتشغيل رحلاتها إلى الصين بطائراتها المزودة بأفضل الوسائل الترفيهية التـي تضمن للراكب رحلة مريحة، حيث تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى شنغهاي بطائرة الـB777-300، وإلي بكين ثلاث رحلات أسبوعيا بطائرة الـB787-900، كما تقوم بتشغيل رحلة يوميًا إلى جوانزو بطراز الB777-300 بينما تطير إلي هانزو بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً بطائرة الB787-900.