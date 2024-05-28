مجلس الوزراء: إجمالى توريدات القمح حتى صباح اليوم 3 ملايين و63 ألف طن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 01:33 مساءً - التقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، وكذلك إجمالي توريدات القمح المحلي، لا سيّما مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات، خاصةً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المُبارك.

وبناءً عليه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك ضخًا مستمرًا للسلع الأساسية والتموينية في منافذ الوزارة البالغ عددها 40 ألف منفذ، وهناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا بشكلٍ خاص إلى "السكر"؛ حيث أوضح أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.

ونوّه الدكتور علي المصيلحي، في الإطار ذاته، إلى الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع المختلفة بشكلٍ عام؛ حيث أفاد بأن "القمح" يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة ٥.٣ شهر، حتى ٢ نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا.

وتابع: بالنسبة لـ "الزيت التمويني"، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه 6.2 شهر حتى 28 نوفمبر. أما "الدواجن المُجمدة"، فتكفي مدة 11.8 شهر حتى 18 مايو 2025.

وأضاف الوزير: فيما يخص "اللحوم الحية السوداني" فهي تلبي احتياجات 8.8 شهر حتى 18 فبراير 2025. في حين تكفي "اللحوم المجمدة" حتى ٢٥ يوليو المُقبل، بينما تغطي "المكرونة" و"الأرز" احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" بالمجمعات الاستهلاكية.

وبالنسبة لتوريدات القمح المحلي، لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إجمالي توريدات القمح المحلي حتى صباح يوم 28 مايو يبلغ ما يقرُب من 3 ملايين و63 ألف طن.

وفي سياق متابعة توافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال "الشركة المصرية السودانية"، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة، لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.

وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات. كما نوّه إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة، منوهًا إلى أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.

ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.