كشف ملابسات استيلاء سائق أحد تطبيقات النقل الذكي على متعلقات سيدة بالقاهرة وضبط المتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالاستيلاء على حقيبة يدها وبداخلها "هاتف محمول - 3 بطاقات بنكية" بدائرة القسم عقب إكتشافها ترك حقيبتها بالسيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أقر بأنه عقب ترجل المبلغة من السيارة استولى على هاتفها وقام بالتخلص من باقى المتعلقات بإلقائها بالطريق العام أثناء سيره بالسيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.