الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها: سقوط عصابة سرقة الدرجات النارية بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة – الفيوم – الجيزة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "من بينهم عميلان "سيئا النية") تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (8 ) وقائع سرقة أخرى ، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

مديرية أمن الفيوم

ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة سنورس، لقيامهم بسرقة (6 رؤوس ماشية) من حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لخلافات مالية بين أحدهم ومالك الحظيرة، وأرشدوا عن السيارة "نصف نقل" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك وقيادة أحدهم والمسروقات بحظيرة ماشية ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (حارسان "جراج") بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامهما بسرقة أجزاء (4) أتوبيسات سياحية خاصة بإحدى شركات السياحة حال توقفها بجراج كائن بدائرة المركز.. بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما سيئا النية ( تاجرى "خردة") أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

ضبط عاملان لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ مالى، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإرتكابهما الواقعة بتحريض من (خفير بالمصنع) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.