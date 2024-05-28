نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساءل عددٌ كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 عن خطوات الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يرصد “دوت الخليج” خلال تلك التقرير كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لحصول الطلاب على رقم الجلوس، اللجنة التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، والمواد الدراسية التي ستؤدي فيها الطالب الامتحان.

1-الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا

2-يتم الدخول بالإيميل الموحد والباسورد

3-الضغط على خانة رقم الجلوس

4-تصوير رقم الجلوس والاحتفاظ به ثم طباعته

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

– الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.