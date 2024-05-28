زيارة الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو إلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:29 مساءً - قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق ومرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، بزيارة الي الجزائر في الفترة من ٢٥ الي ٢٧ مايو ٢٠٢٤، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات بمشاركة د. مختار وريده ، سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين الجزائريين، لاسيما السيدة وزيرة الثقافة، والسيد وزير الاتصال، والسيد وزير التربية الوطنية، والسيد الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حيث أعرب الدكتور العناني عن الشكر والتقدير للجانب الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونوه بأن الزيارة تأتي في إطار الحرص على عقد مشاورات موسعة مع مختلف الدوائر والأطراف تحضيراً للبرنامج الانتخابي.

هذا وقد رحب المسئولون الجزائريون خلال المقابلات بالمرشح المصري، وأعربوا عن دعمهم له بوصفه مرشح المجموعتين العربية والافريقية لهذا المنصب الهام، على ضوء العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والشعبين المصري والجزائري.

من جانبه ثمن د. العناني الدعم الذي عبر عنه المسئولون الجزائريون، وأكد حرصه على استمرار التشاور وتبادل الأفكار وتطلعه لأن يعبر برنامجه الانتخابي عن رؤية تشاركية جامعة لشواغل وتطلعات الدول الاعضاء باليونسكو.

شهدت الزيارة أيضاً قيام المرشح المصري بزيارات ميدانية إلي عدد من المواقع الثقافية والتراثية البارزة بالجزائر العاصمة وعلى رأسها جامع الجزائر الكبير، ومقام الشهيد، ومتحف المجاهد، وكاتدرائية سيدة إفريقيا، ومنطقة قصبة الجزائر المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث أطلع على هذه المقاصد الثقافية البارزة بدولة الجزائر الشقيقة، وتعرف على الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية للحفاظ على وتطوير المواقع الاثرية الهامة.