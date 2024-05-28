هيئة الدواء المصرية تشارك في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:29 مساءً - تشارك هيئة الدواء المصرية كداعم وشريك أساسي للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث Africa Health Excon، والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في الفترة من 3-6 يونيو 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

يهدف المعرض والمؤتمر إلى التواصل مع أنظمة الرعاية الصحية بالدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتنشيط محاور التعاون المصري الأفريقي في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وآخر تطورات التكنولوجيا الصحية في العالم، وليصبح المحور القاري للابتكار والتجارة في مصر وإفريقيا.

تأتي مشاركة الهيئة عن طريق مساحة عرض خاصة بها خلال أحداث المعرض، وعلى مدار الثلاثة أيام، كما تشارك الهيئة من خلال عدد 4 محاضرة علمية، حيث تستهدف عدداً كبيراً من الموضوعات المتعلقة بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية، يشارك خلال الجلسات نخبة من المتحدثين (الضيوف) مصريين وأجانب.