700 شاحنة مجهزة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة من الجانب المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:30 مساءً - تُجهز 700 شاحنة محملة بمواد إغاثية متنوعة لتدخل قطاع غزة من الجانب المصرى، دعماً للأشقاء الفلسطينيين.

ووفقاً لبيانات حركة معبر رفح، تتواجد الشاحنات في المنطقة اللوجستية المخصصة لتوقف شاحنات المساعدات قرب الحدود المصرية مع الأراضى الفلسطينية بنطاق رفح، وهي بوضع جاهزية للتحرك ودخول الأراضي الفلسطينية ومن بين هذه الشاحنات، تم التنسيق لدخول 200 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وأوضحت البيانات أنه خلال الساعات القليلة الماضية، دخلت للأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبوسالم 154 شاحنة محملة بمواد إغاثية متنوعة تشمل المواد الغذائية، وسبقها بيوم دخول 123 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 4 شاحنات سولار، وتلاها دخول 6 شاحنات أخرى من نفس المعبر.

يذكر أن الهلال الأحمر المصرى يتولى تجهيز الشاحنات وتسليمها لنظيره الهلال الأحمر الفلسطيني، وتستمر المساعدات المنقولة لقطاع غزة التدفق علي مدينة العريش بشمال سيناء، بينها شاحنات تتحرك براً قادمة من مختلف محافظات مصر، مقدمة من الشعب المصرى للأشقاء فى قطاع غزة.

ويستقبل مطار وميناء العريش طائرات وسفن تحمل مساعدات عربية ودولية متنوعة تشمل الأغذية، المؤن، الوقود، والأدوية، و يقوم متطوعون من الهلال الأحمر المصري بتفريغ هذه المساعدات ونقلها إلى نقاط ومراكز تجميع لوجستية، حيث يتم تحميلها على شاحنات تنقلها إلى الحدود المصرية الفلسطينية في طريقها إلى قطاع غزة.