نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتاج الحربي تشارك في معرض "SOLAR&STORGE LIVE MENA 2024" للمرة الثالثة تواليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقا من حرص وزارة الإنتاج الحربي على إنتاج منتجات تحافظ على البيئة وتحسين البيئة الصناعية وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، صرح المستشار الإعلامي والمتدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ بأنه بتوجيهات من السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة في المعارض المحلية والدولية، لعرض أحدث ما توصلت إليه شركات الإنتاج الحربي من تكنولوجيات التصنيع الحديثة، قام قطاع التسويق بالتنسيق مع الشركة المنظمة Terrapinn الإمارتية؛ للمشاركة في معرض " SOLAR&STORGE LIVE MENA 2024 " للمرة الثالثة على التوالي، والمقام خلال الفترة من 29 إلى 30 من الشهر الجاري 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأضاف "بكر" أن العديد من شركات الإنتاج الحربي والتي تقوم بإنتاج المنتجات الخاصة بالطاقة ستشارك بالمعرض وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، شركة قها للصناعات الكيماوية ( مصنع 270الحربي)، والتي ستقوم بعرض العديد من منتجات الطاقة لوزارة الإنتاج الحربي ومنها ( كابلات معزولة وهوائية - شفاط صناعي 50×50 سم بمحرك 1500 لفة / د – محرك 2 حصان 1500 لفة / د – مسبوكات ومقاطع نحاس – بطاريات هيكلية – ماكيت مياه سطحية).



ومن الجدير بالذكر أن معرض SOLAR&STORGE LIVE MENA 2024 يعد حدثًا رائدًا في مجال الطاقة، كما أن المعرض يستقطب مصنعي وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي قطاع الطاقة بأكمله، بدءًا من مولدات وأنظمة تخزين الطاقة إلى الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض إلى نقل الطاقة وتوزيعها، وهو ما يعكس اهتمام وزارة الإنتاج الحربي في هذه المجالات بالمساهمة في تسريع مبادرات وجهود التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة وأكثر أمان وكفاءة.