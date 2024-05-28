الدكتور احمد طه: المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 03:35 مساءً - أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب وذلك وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل، مشيرا إلى حصول 23 منشأة صحية بنطاق محافظة جنوب سيناء على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشآه رعاية أولية، ومركز طبي متخصص، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.

وأوضح طه، الأهمية البالغة لاعتماد مستشفتي طابا وسانت كاترين وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع "التجلي الأعظم" والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد لافتتاحه وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية، مؤكدا أن سيناء "أرض الفيروز" لها مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين وموقعها الفريد يضعها في موقع متميز علي خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالمياً، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا و قادرة على توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.

وأضاف، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حريصة على وضع عدد كبير من المنشآت الصحية على خريطة السياحة العلاجية العالمية من خلال حصولهم على اعتماد GAHAR وشهادة التميز في السياحة العلاجية (جهار- تيموس) لتصبح قادرة على استقبال وكسب ثقة المريض الدولي ودعم قطاع السياحة بمصر.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أ.ح/ خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بديوان عام محافظة جنوب سيناء في مدينه شرم الشيخ ، بحضور الدكتور اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووفد لجنة الصحة، د. احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية و نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، ، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، وشارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة.

وأشاد د.أحمد طه، بالدعم المتواصل المقدم من اللواء أ.ح/ خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وسعيهم الدؤوب لتوفير الاحتياجات اللازمة لنجاح تطبيق منظومة التأمين الشامل بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدة لمواجهة التحديات والتنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة والإصرار على المضي قدما نحو توفير خدمات صحية بأعلى مستويات الجودة لخدمة عدد 116773 مواطن من أبناء المحافظة

ومن جانبه، وجه النائب للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تطوير فى كافة المجالات، مثمنا التطوير الكبير الذى تشهده المؤسسات الصحية بالمحافظة من تطوير للمنظومة الصحية وتحسن الخدمة المقدمه للمواطنين، كما أشار إلى بداية حسن التنسيق بين الجهات التنفيذية الصحية المختلفة لضمان انتظام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة بالمحافظة.

وثمن د.أحمد طه، الزيارات الميدانية المتواصلة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تتكامل مع الدور الرقابي المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويسهم بقوة في دعم نجاح المنظومة وتخطي المشكلات خلال تطبيق المرحلة الثانية والوصول إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة وبمستويات جودة عالية قادرة على تحقيق رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة.