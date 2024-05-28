وزارة العمل : مناقشة معوقات التدريب المهنى ووضع خطة العام الجديد لتدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 03:35 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، لقاءً موسعاً مع المدربين على مهن التفصيل و الخياطة ، بمراكز التدريب المهنى التابعة لها ، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تنظمها المديرية للنهوض بعمليات التدريب المهنى بالمحافظة ، لضمان مواكبة التطورات المتغيرة والمتطورة وفقاً لمتطلبات سوق العمل ، حيث جرى مناقشة وبحث المعوقات التي واجهت التدريب بالعام الماضي ، ورصد مسارات المتدربات الخريجات من مراكزها خلال الدورات السابقة لضمان نجاح منظومة العمل ، وتحقيق الهدف المرجو من التدريب ، ووضع خطة للتدريب للعام الجديد ، مع تفادي معوقات العام الماضى ، وتقديم مقترحات جديدة للنهوض بمراكز التدريب وجذب المتدربين نحو العملية التدريبية، وشمل الاجتماع مناقشة مجريات التدريب والنتائج التي جرى تحقيقها ، ومناقشة خطة النهوض بمراكز التدريب ، ورسم سياسات جديدة لجذب المتدربات ومتابعة نتائج التدريب وحصول المتدربات على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، والمهن المستحدثة ، وفق أحدث أساليب التدريب المهنى العالمية ، والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات المتخصصة لتوفير أفضل الخدمات التدريبية لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات موسعة للاستعداد للعام المقبل ، ورسم الخطط والسياسات له للنهوض بمراكز التدريب ، وضرورة رصد النتائج التى وصل إليها المتدربات أولا بأول ، فور انتهاء الدورات التدريبية ، والاستمرار فى تقديم الدعم اللازم للخريجين وذلك ايمانا بقدرات ابنائنا فى المساهمة فى بناء الوطن وتفعيل مبدأ التدريب من أجل التشغيل كمنظومة متكاملة تحرص وزارة العمل على نجاحها ، وتذليل العقبات أمام تحقيق أهداف الوزارة من التدريب ، وذلك من خلال وضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها على أن يراعى فيها الالتزام بالإجراءات والانضباط وذلك للنهوض بمراكز التدريب ..

وأضاف مدير المديرية ، أن الاجتماع يهدف إلى رفع الوعى للمدربين ، ووضع آلية لمتابعة المتدربات ، والتوجيه بضرورة اتخاذ تدابير محددة فى ذلك الشأن ، وإجراء حصر شامل ميدانياً لأكثر المراكز التي ساندت المتدربات فى تنفيذ مشروعات صغيرة او متوسطة ، ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة العمل فى مجالي التدريب المهنى والتدريب التحويلي فى دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، واستكمالاً لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا ، بالتعاون بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، وحضر اللقاء هدى فرغلى مدير مراكز التدريب المهنى ، وزينب سويد مدير العلاقات العامة والإعلام .