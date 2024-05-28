نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم موعد صرف مرتبات يونيو 2024: تفاصيل وجدول الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، بناءً على انتهاء السنة المالية 2023/ 2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

من المقرر أن يتم صرف مرتبات الموظفين الحكوميين اعتبارًا من يوم 9 يونيو 2024.

جدول صرف مرتبات يونيو 2024

1. الأحد 9 يونيو 2024: بداية صرف مرتبات شهر يونيو.

2. الإثنين 10 يونيو 2024: تواصل عمليات الصرف.

3. الثلاثاء 11 يونيو 2024: استمرار في صرف المرتبات.

4. الأربعاء 12 يونيو 2024: يوم إضافي لصرف المرتبات.

5. الخميس 13 يونيو 2024: اليوم الأخير لصرف المرتبات.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2024

يتم صرف مرتبات الشهر الحالي للموظفين بالدولة من خلال:

- ماكينات الصراف الآلي.

- البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

تم الإعلان عن قيم جديدة للحد الأدنى للأجور لعام 2024، كما يلي:

- درجة السادسة: 6000 جنيه.

- درجة الخامسة: 6500 جنيه.

- درجة الرابعة: 7000 جنيه.

- درجة الثالثة: 7500 جنيه.

- درجة الثانية: 8000 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

- الدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.