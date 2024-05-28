وزير الصحة يناقش مع نظيره الأوزبكي سبل التعاون في مجال مكافحة الفيروسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 04:32 مساءً - وزير الصحة في دولة أوزبكستان يوجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على استمرار تقديم الدعم لمكافحة فيروس سي بدولة أوزبكستان

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره الأوزبكي، الدكتور أمريلو اينوياتوف، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره الأوزبكي، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية، حيث استفاد الجانب الأوزبكي من التجربة المصرية في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية من خلال تدريب الكوادر الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة مستجدات التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، في إطار الاتفاقيات المبرمة منذ زيارة الرئيس الأوزبكي لمصر في فبراير من عام 2023، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين كبرى الهيئات الطبية والعلاجية والدوائية في مصر وأوزبكستان وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الأوبئة وعلاجها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة الدكتور أمريلو اينوياتوف، وزير الصحة الأوزبكي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، وجه الدكتور أمريلو اينوياتوف، وزير الصحة الأوزبكي، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على تقديم الدعم لدولة أوزبكستان في التصدي لفيروس سي من خلال إرسال أدوية،

وصلت إلى خمسة أطنان، تم توفيرها للمرضى في أوزبكستان، للعلاج من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، والتي أثبتت كفائتها بتحقيق نتائج سريعة في العلاج.