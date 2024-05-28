مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة و تبادل الأسرى وبالتنسيق مع قطر وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 05:30 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة و تبادل الأسرى و بالتنسيق مع قطر و الولايات المتحدة الأمريكية

أضاف: مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الاشقاء الفلسطينيين و الحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة

تابع: مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية و الدولية و لن تعتمد التنسيق مع الجانب الاسرائيلي

قال: ابلغنا كافة الأطراف المعنية بأن إصرار اسرائيل على ارتكاب المذابح و التصعيد في رفح يُضعف مسارات التفاوض مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة