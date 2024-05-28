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مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة و تبادل الأسرى وبالتنسيق مع قطر وأمريكا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 05:30 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى أن  الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة و تبادل الأسرى و بالتنسيق مع قطر و الولايات المتحدة الأمريكية

 

أضاف: مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الاشقاء الفلسطينيين و الحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة

 

تابع: مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية و الدولية و لن تعتمد التنسيق مع الجانب الاسرائيلي

 

قال: ابلغنا كافة الأطراف المعنية بأن إصرار اسرائيل على ارتكاب المذابح و التصعيد في رفح يُضعف مسارات التفاوض مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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