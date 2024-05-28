مصدر أمني: لا صحة لما تردد عن استشهاد جندي آخر في حادث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 06:31 مساءً - صرح مصدر أمنى، بأنه لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح.

كانت القوات المسلحة المصرية، قد أعلنت أمس أنها تجرى تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر طبية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بخروج جميع المستشفيات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة.

مستشفى تصارع من أجل البقاء فى غزة

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، أوضحت المصادر، أنه لم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى.

ولفتت إلى أنه منذ بدء الهجوم على رفح، خرجت 6 مستشفيات عن الخدمة، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.