أخبار مصرية

مصدر رفيع المستوي: مصر لن تتعامل في معبر رفح إلا مع أطراف فلسطينية ودولية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 06:32 مساءً - أكد مصدر مصري رفيع المستوي، أن مصر أكدت موقفها الثابت بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

 


وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الاشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ كافة الأطراف المعنية بأن إصرار اسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح يُضعف مسارات التفاوض مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

 

 

 

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وعلي صعيد ملف المفاوضات، كشف المصدر أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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