السفير أحمد أبو زيد : مصر تدعم بناء التوافق الوطني الشامل بالسودان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 07:32 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، علي خلفية استضافة مصر مؤتمراً للقوى السياسية المدنية السودانية فى نهاية يونيو القام، أن الجهد المصرى يستهدف دعم بناء التوافق الوطنى الشامل فى إطار احترام سيادته ووحدة أراضيه، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، والحفاظ على مؤسساته، وتتكامل الجهود المصرية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين.

حيث تستضيف مصر في نهاية شهر يونيو المقبل مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

وتأتي الدعوة المصرية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.