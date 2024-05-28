برلمانى: مبادرات التحالف الوطنى المتنوعة غيرت حياة ملايين المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 07:33 مساءً - قال النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق مبادرات عديدة لخدمة المجتمع المصرى على مدار العامين الماضيين، والتى تنوعت بين مبادرات اقتصادية واجتماعية، التي تسهم في تغيير حياة الملايين من المصريين.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحالف الوطني أطلق مبادرة هدفها في الأساس مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وهي مبادرة ” توظيف مصر ” والتي تهدف لتوفير قرابة 7 آلاف فرص عمل، مؤكدا أن جهود التحالف تجاوزت أفق الدعم النقدى لتصل إلى دعم الشباب على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بدعم الأسرة المصرية، أكد أن مؤسسات التحالف تسهم فى الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين بكل محافظات الجمهورية والتى تشمل توصيل وصلات مياه للمواطنين، والتى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين مؤكدا على أهمية تنوع مبادرات التحالف التي تسعى في المقام الأول لدعم كل مصرى.