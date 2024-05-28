نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تعلن عن تنظيم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من أبناء المحافظة وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم .

وتشير محافظة الجيزة أن مبادرة القوافل التعليمية تهدف إلى دعم طلاب المحافظة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة على أيدي نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين والمتميزين وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي الهام الذي تؤديه مؤسسة حياة كريمة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن المحاضرات تبدأ من غد الأربعاء الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ١٠ أيام في جميع الإدارات التعليمية ووفقًا للجداول والمواعيد المرفقة للتسهيل على أبنائنا الطلاب.

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