إصابة عامل برش خرطوش إثر تعدي آخر عليه بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:33 مساءً - أصيب عامل في بداية العقد الخامس من العمر، برش خرطوش بالوجه، وذلك إثر تعدي عامل عشريني عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، بسبب لهو الأطفال، بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي، ثم تم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة عامل أربعيني إثر تعدي آخر عليه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'شريف ع.ن.ا' 40 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام المدعو 'عبد العظيم م.ا.ع' 24 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابته المشار إليها.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.