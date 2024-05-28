القاهرة الإخبارية: استهداف ثالث لمخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:34 مساءً - قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن مجزرة اليوم هي الثالثة التي يجرى خلالها استهداف مباشر لخيام النازحين في مدينة رفح، لافتًا إلى أن المجزرة في أقصى المناطق الغربية تحديدًا في محيط المستشفى الميداني الأمريكي، واستهدفت الغارة الجوية مجموعة من الخيام وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين.

خروج كل مستشفيات محافظة رفح من الخدمة

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، أن المصادر الأولية أكدت سقوط قرابة 20 شهيدًا، لافتًا إلى أن معظم الشهداء تم نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى الميداني الأمريكي، وتحركت عدد من سيارات الإسعاف من المستشفى الإماراتي في المنطقة الغربية من مدينة رفح، مؤكدًا أن هذه المستشفى الوحيدة التي تعمل في محافظة رفح الفلسطينية بعد خروج كل المشافي من الخدمة.

لا يمكن تحديد عدد الشهداء

وواصل: « حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى حصيلة نهائية تتعلق بأعداد الشهداء الناتجة عن هذه المجزرة، وعادت المدفعية الإسرائيلية لاستهداف مآذن إسرائيلية مسجد طيبة بمنطقة تل السلطان، وهي المرة الثانية لاستهداف المآذن، نظرًا لأن مدفعية الاحتلال استهدفت جميع مآذن حي السلطان ومنطقة السعودي».