حزب الاتحادى السودانى يرحب باستضافة مصر مؤتمر القوى السياسية السودانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:34 مساءً - أعلن حزب الاتحادى الديمقراطى السودانى برئاسة محمد عثمان الميرغني عن قبوله وترحيبه بدعوة مصر لاستضافة مؤتمر لكافة أطياف القوي السياسية السودانية نهاية شهر يونيو 2024، وثمن الحزب جهود مصر لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال تسهيل الحوار الوطني السودانى.

وأكد مستشار الميرغني السياسي حاتم السر أهمية هذه المبادرة المصرية التي تأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية والأخوية العميقة بين الشعبين، وإيمانًا راسخًا بأن الحل للأزمة السودانية يجب أن يكون سودانيًا خالصًا يشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة.

وقال السر، إن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه لحل الأزمة فى السودان، مضيفا أن استضافة مصر لملتقي الحوار الوطنى السودانى بين القوى السياسية السودانية يعكس الدور المصرى المحورى فى إيجاد حلول سريعة وصحيحة للأزمة السودانية التى أصبح استمرارها يؤرق الشعب السودانى. وعدد القيادى البارز بالحزب الاتحادى الأصل السوداني حاتم السر فرص نجاح المبادرة المصرية الجديدة، ذاكرا أن مصر مبكرا هيأت البيئة الملائمة التي تسبق جلوس الأطراف لضمان نجاح المبادرة، وتفاديا لاي سؤ فهم أو تقاطعات وتجنبا لمصير مبادرات سلبقة ماتت في مهدها.

وأضاف أن توازن مصر في التعاطي مع الأزمة السودانية جعلها تتميز عن الآخرين، وتابع أن الاتصالات والتحركات الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها مصر مع كل الأطراف استباقا لعقد الملتقي تمهد لضمان النجاح.

وأشار السر إلى أن القيادة المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمساعدين في ملف السودان لديهم القدرة أكثر من غيرهم علي التعاطي مع التحديات والتجاذبات والتقاطعات وصراع الرؤي بين القوي السياسية السودانية بقدر كبير من التوازن والحكمة، مشيرًا إلى وجود حالة من التفاؤل عالي المستوي سادت الأوساط السياسية السودانية بمجرد إعلان مصر عزمها تنظيم هذا الملتقي. ودعا مستشار الزعيم الميرغني جميع القوى السياسية المدنية السودانية للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر وتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني من أجل بناء سلام شامل ودائم في السودان يلبي تطلعات شعب السودان نحو الاستقرار والتنمية.