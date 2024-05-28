أسامة السعيد: إسرائيل تكذب للتغطية على جرائمها ومجازرها بحق شعب فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:34 مساءً - قال الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن التجارب والخبرات السابقة مع إسرائيل لا تدع أى طرف يصدق ما تقوله إسرائيل وحكومتها المتطرفة، خاصة أنها قطعت كل السبل أمام أى مصداقية يمكن أن تتحلى بها.

وأضاف أسامة السعيد خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن ما تقوم به إسرائيل يؤكد أنها دولة منقسمة على نفسها وغير جديرة بالثقة ومارقة وفق تعريف القانون الدولى، لأنها لا تلتزم لا بمواثيق ولا أعراف دولية ولا بالاعتبارات الإنسانية التى تلتزم بها الدول.

وأكد أسامة السعيد، أنه من الصعب أن نصدق ما تقوله إسرائيل أو جدية ما تقوله، فهم يقدمون مقترح لتبادل الأسرى وفى نفس الوقت يقومون بمجازر جديدة ضد الشعب الفلسطيني ويلعبون على كل الجبهات، ويحاولون أن يظهروا للعالم أنهم يتجاوبون مع التهدئة ويرتكبون فى نفس الوقت مجازر جديدة ويصعدون من العمليات العسكرية المرفوضة دوليا ومصريا وفلسطينيا، فهم يستخدمون الأكاذيب للتغطية على جرائمها ومجازرها.