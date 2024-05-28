نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية بـ "الوفد" تعلن تضامنها مع المُعينين الجدد بالمؤسسة.. وتطالب بتحقيق مطالبهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة الوفد، تضامنها مع المُعينين الجدد بالمؤسسة، حتى تتحقق مطالبهم.

وطالبت اللجنة، بتصحيح جميع العقود لكافة الزملاء دون استثناء، علمًا بأن هذه العقود تمت بموافقة قيادات الجريدة.

وقالت اللجنة إن مطالب الزملاء مشروعة، ولا تقبل المماطلة والتسويف، واقحامهم في معركة ليسوا طرف فيها.

وطالبت اللجنة النقابية، الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، بالتدخّل السريع لاحتواء الأزمة من بدايتها.

وقد تم إخطار نقابة الصحفيين، والنقابة العامة لحماية حقوق الزملاء المشروعة، وحمّلت اللجنة النقابية، رئيس الحزب، مسؤولية حماية الزملاء خلال تواجدهم بمقر الحزب.